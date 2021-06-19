أمريكا تسحب أنظمة صواريخ ومعدات وجنود من السعودية ومناطق بالشرق الأوسط

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)—كشف مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" أن الأخيرة تقوم بسحب أنظمة صاروخية دفاعية ومعدات عسكرية أخرى بالإضافة إلى جنود من المملكة العربية السعودية ومناطق أخرى بالشرق الأوسط، وذلك ضمن حملة إعادة تموضع مهمتها وقواتها لمواجهة روسيا والصين.

ووجه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، القيادة المركزية بالجيش الأمريكي التي تشرف على المنطقة بسحب هذه المعدات والعناصر ابتداء من الصيف.

ويذكر أن أمريكا عززت من وجودها العسكري في المملكة العربية السعودية بعد الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في المملكة في سبتمبر/ أيلول 2019 وتوجيه اتهامات لإيران بالوقوف خلف هذا الأمر الذي أدى إلى تعطيل إمدادات العالم من النفط.

وعقب الهجمات على منشآت النفط السعودية حينها أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية الآلاف من الجنود وبطاريتي لمنظومة صواريخ باتريوت ومنظومة "THAAD" الحرارية للدفاع الجوي عالي الارتفاع.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشرت تقريرا حول هذه التحركات.