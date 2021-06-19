بعد الإعلان عن فوزه برئاسة إيران.. من هو إبراهيم رئيسي؟

مع اقتراب الحسم.. هل تشهد سياسة إيران تغييرًا جذريًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أرسل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى "رئيسي".

وتم إعلان إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء الإيراني المحافظ للغاية، رئيسًا منتخبًا في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في ما يُقال إنه أقل نسبة مشاركة في البلاد منذ إنشاء الجمهورية الإسلامية في 1979.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في إيران، السبت، مُعلنًا فوز رئيسي بـ17.9 مليون صوت من أصوات الناخبين في إيران، يليه محسن رضائي الذي حصل على 3.4 ملايين صوت، وعبد الناصر همتي وحصل على 2.4 مليون صوت، وأخيرًا أمير حسين غازيزاده الذي حصل على أقل من مليون صوت.

وقال رحماني فضلي إن أكثر من 3.7 ملايين بطاقة اقتراع غير صالحة.

وأضاف وزير الداخلية أن 48.8٪ من الناخبين المؤهلين أدلوا بأصواتهم في انتخابات هذا العام. وتم الإبلاغ عن انخفاض الإقبال القياسي السابق في الانتخابات الرئاسية السادسة في إيران عام 1993. وآنذاك، صوّت 50.7٪ ممن لهم حق التصويت في ما كان فوزًا بالولاية الثانية للرئيس الحالي هاشمي رفسنجاني، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).