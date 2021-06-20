محكمة مصرية تقضي بحبس فتاتي "تيك توك" بتهمة الاتجار في البشر

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نشر الأحد ، 20 يونيو / حزيران 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضت محكمة مصرية، الأحد، بحبس فتاتين كانتا تستخدمان تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، وذلك بتهمة "الاتجار في البشر".

وحسب صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، "حكمًا بمعاقبة فتاتيّ التيك توك، مودة الأدهم وحنين حسام، بسجن الأولى 6 سنوات، والثانية 10 سنوات"، إضافة إلى غرامة تقدر بنحو 10 آلاف جنيه (639 دولارًا) لكل منهما.

وأفادت الصحيفة أن مودة الأدهم حضرت جلسة النطق بالحكم، بينما تغيبت حنين حسام.

وقالت "الأهرام" إن تحقيقات النيابة نسبت للفتاتين تهمة "الظهور عبر تطبيق فى بثٍ مرئى مباشر متاح لكل المشاركين بالتطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له".

واتهمت النيابة الفتاتين باستغلال "فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لكورونا بالبلاد ومكوث المواطنين بمنازلهم؛ مقابل وعدهن بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهما".

والقضية واحدة من بين قضايا مماثلة أثارت جدلا واسعًا في مصر، بعد ملاحقة والقبض على فتيات أخريات، بسبب ما ينشرنه على تيك توك.