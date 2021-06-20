من هنأ رئيسي على الفوز بالانتخابات الإيرانية من المنطقة؟

بعد الإعلان عن فوزه برئاسة إيران.. من هو إبراهيم رئيسي؟

في مقابلة حصرية لـCNN.. مسؤول إيراني بارز يوضح توقعاته لمستقبل العلاقات مع أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت بعض الدول والحركات في منطقة الشرق الأوسط التهنئة إلى إبراهيم رئيسي بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، بينما وصفته إسرائيل بأنه "أكثر رؤساء إيران تطرفًا حتى الآن".

العراق:

أجرى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالين هاتفيين مع رئيسي لتهنئته على الفوز بالرئاسة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأفاد بيان للرئاسة العراقية بأنه خلال الاتصال الهاتفي بين صالح ورئيسي "جرى التأكيد على أهمية العلاقات المشتركة والراسخة التي تجمع البلدين، والروابط القوية بين الشعبين الصديقين، وأهميّة مواصلة العمل من أجل تعزيز هذه العلاقات والتنسيق المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة".

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي أن الكاظمي تلقى دعوة من رئيسي لزيارة طهران. وأكد الكاظمي على "عمق العلاقات المتميزة بين الشعبين العراقي والإيراني، وتطلعه إلى توثيق أواصر التعاون المشترك، والعمل على توفير الأمن والاستقرار للشعبين ولسائر شعوب المنطقة".

تركيا:

أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن تمنياته بالنجاح لرئيسي في منصبه الجديد، كما أعرب عن "ثقته في أن التعاون بين تركيا وإيران سيزداد قوة خلال فترة رئيسي"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وقال أردوغان: "سأكون سعيدا بزيارة إيران عقب تخطي جائحة كورونا بمناسبة الاجتماع المقبل لمجلس التعاون التركي الإيراني رفيع المستوى"، مؤكدا استعداده للعمل مع الرئيس الإيراني الجديد لتعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين.

الإمارات:

بعث رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، ونائب الرئيس رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ببرقيات تهنئة إلى إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على تويتر: "نبارك لفخامة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دورتها الثالثة عشر، متمنين للجمهورية الإسلامية ولعلاقاتنا الثنائية معها دوام الاستقرار والاستمرار والازدهار".

قطر:

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ببرقية تهنئة إلى رئيسي، "متمنياً له التوفيق وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء"، بحسب وكالة الأنباء القطرية. كما بعث نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد ورئيس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة ببرقيتي تهنئة إلى رئيسي، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

الكويت:

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية إلى رئيسي، عبر فيها عن "خالص تهانيه" بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيا له "كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللجمهورية الإسلامية الإيرانية كل الرقي والازدهار"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

سلطنة عمان:

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن سلطان البلاد هيثم بن طارق بعث برقية تهنئة إلى رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

سوريا:

قال الرئيس السوري بشار الأسد، في برقية تهنئة إلى رئيسي: "أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن اهتمامنا وحرصنا على العمل معكم من أجل تعزيز مسار العلاقات الثنائية المبنية على عقود طويلة من الصداقة التاريخية والتفاهم المتبادل والمصالح المشتركة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

حزب الله:

قال الأمين العام لحركة "حزب الله" اللبنانية حسن نصرالله، في برقية تهنئة لرئيسي، إن "فوزكم أحيا آمال الشعب الإيراني وشعوب منطقتنا بالمستقبل وبالقدرة على مواجهة التحديات والصعاب والتغلب عليها من خلال رئاستكم الثورية وجهودكم المخلصة وفي ظل خامنئي وإرشاداته الحكيمة والملهمة"، وفقا لما نقلته قناة "المنار" التابعة لحزب الله.

وأضاف نصرالله: "لقد كنتم دائمًا عونًا للمظلومين والمعذبين والمستضعفين، كما كنتم داعمًا للمقاومين ومحور ‏المقاومة طيلة مراحل جهادكم وتصديكم للمسؤوليات المختلفة، وتابع بالقول: "يتطلع إليكم المقاومون والأحرار ويرون فيكم حصنا وسندا قويا في مواجهتكم ومقاومتكم ضد المعتدين".

الحوثيون:

بعث مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن الذي تسيطر عليه حركة "أنصار الله" (الحوثيون) برقية تهنئة إلى رئيسي. وقال المشاط إن "نجاح العملية الانتخابية في الجمهورية الإسلامية في إيران يعتبر انتصارا لمبادئ الثورة الإسلامية وترسيخا لخيار مواجهة المشروع الصهيوأمريكي"، وفقا لما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

حماس:

وجهت حركة حماس الفلسطينية، في بيان، التهنئة إلى إيران "قيادة وشعبا" على "إنجاز ونجاح عملية الانتخابات الرئاسية". كما هنأت رئيسي على فوزه بالانتخاب، وأعربت عن تمنياته له "بالتوفيق والسَّداد والنجاح في قيادة البلاد، خدمة للجمهورية الإسلامية في إيران، وتحقيق تطلعات شعبها نحو مزيد من التنمية والتقدّم والرّخاء، ومواصلة وتعزيز مواقف إيران المشرّفة في التضامن مع فلسطين وقضيتها العادلة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني"، بحسب البيان.