دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نافتالي بينيت، الأحد، الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي بـ"الجلاد"، معتبرًا أن انتخابه يمثل فرصة أخيرة للقوى العالمية "لتستيقظ وتفهم"، قبل أن تعود للاتفاق النووي الإيراني الذي تجري محادثات بشأنه حاليًا.

وقال بينيت، في أول اجتماع أسبوعي لحكومته: ""اُختير في إيران في نهاية الأسبوع رئيس جديد، وهو إبراهيم رئيسي. ومن بين كل الأشخاص الذين استطاع (المرشد الإيراني علي) خامنئي اختيارهم، فلن يكون هناك أي شك بأن الجمهور الإيراني لم ينتخبه بل خامنئي سمح له بالإدلاء بصوته فقط".

وأضاف بينيت: "اختار خامنئي الجلاد من طهران. هذا الشخص سيء السمعة بنظر الشعب الإيراني والعالم أجمع لدوره في لجان الموت التي قامت بإعدام معارضي للنظام. رئيسي يتحمل شخصيا المسؤولية عن قتل آلاف عديدة من المواطنين الإيرانيين الأبرياء"، وفقا لما نقله أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء عبر حسابه على تويتر.

وتابع بينيت بالقول إن "اختيار رئيسي يشكل إشارة للدول العظمى، ربما الإشارة الأخيرة لحظات قبيل العودة إلى الاتفاقية النووية، بأن عليها أن تستيقظ وتفهم مع من تتعامل وأي نوع من النظام هي تختار تعزيزه. هذا نظام من الجلادين ولا يجوز له أن يمتلك أسلحة دمار شامل. هذا هو موقف إسرائيل الواضح والثابت".