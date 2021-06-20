السجن 15 عامًا وغرامة مليونية.. السعودية تحذر كل من يساعد المتسللين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت وزارة الداخلية السعودية من عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال (267 ألف دولار) على كل من يساعد المتسللين إلى المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب إنه "يعاقب كل من يسهل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به"، مضيفا أن "هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة".

وأعلنت وزارة الداخلية أن الحملات، التي انطلقت في 15 نوفمبر 2017 حتى 16 يونيو 2021، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في جميع مناطق المملكة أسفرت عن ضبط إجمالي 5.6 مليون مخالف، منهم 4.3 مليون مخالف لنظام الإقامة، و800 ألف مخالف لنظام العمل، و500 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.

وأضافت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ نحو 117 ألف شخص، منهم 43% يمنيو الجنسية، و54% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 9508 أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء المخالفين والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ 8222 شخصًا، وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم 2766 مواطنًا، ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.