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الخارجية الإسرائيلية: لابيد يزور الإمارات الأسبوع المقبل ويفتتح سفارة وقنصلية

الشرق الأوسط
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الخارجية الإسرائيلية: لابيد يزور الإمارات الأسبوع المقبل ويفتتح سفارة وقنصلية
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، أن يائير لابيد، وزير الخارجية الجديد رئيس الوزراء المناوب، سوف يجري زيارة رسمية إلى الإمارات الأسبوع المقبل.

وذكر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية، على تويتر، أن لابيد "سيجري زيارة رسمية لدولة الإمارات يوم الثلاثاء في الأسبوع المقبل، وهي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للإمارات".

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وأضاف حسب إسرائيل بالعربية: "سيحل لابيد ضيفا على وزير الخارجية عبد الله بن زايد. وسيفتتح لابيد خلال الزيارة مقرات سفارة إسرائيل في أبوظبي والقنصلية في دبي".

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