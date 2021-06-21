الأردن.. أولى جلسات محاكمة باسم عوض الله وحسن بن زيد في "قضية الفتنة"

عمّان، الأردن (CNN)-- تبدأ، صباح اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين في "قضية الفتنة" بالأردن، ويمثل فيها كلا من رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، ليحاكما أمام هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية، بعد قرابة ثلاثة أشهر من اعتقالهما مطلع أبريل/نيسان الماضي.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الأولى للمحاكمة تلاوة لائحة الاتهام والاستماع إلى شهود النيابة العامة، كما تتوقع مصادر قانونية أن تعلن المحكمة انعقاد الجلسات بشكل مغلق. وكان محمد عفيف رئيس هيئة الدفاع عن عوض الله قد قال في تصريحات سابقة لموقع CNN بالعربية إنه من المتوقع أن تستغرق المحاكمة 4 -6 شهور.

ويواجه المتهمان الرئيسيان بحسب لائحة الاتهام التي صدرت عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في 13 يونيو/ حزيران الجاري، تهمة "مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة"، وتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، فيما يواجه الشريف حسن أيضا جنحة حيازة وتعاطي مواد مخدرة.

وكان محامي عوض الله قد صرح بأن هيئة الدفاع تتجه لطلب شهادة الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، في "قضية الفتنة".