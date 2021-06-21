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ليبيا: إطلاق سراح 90 مصريًا من مركز احتجاز الهجرة غير الشرعية في طرابلس

الشرق الأوسط
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شرطة المرور الليبية تضع أقماعًا على الطريق خلال عملية في ساحة الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس ، في 12 مارس/ آذار 2019.
Credit: MAHMUD TURKIA/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أطلقت السلطات الليبية سراح 90 مصريًا، الاثنين، بعد احتجازهم في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس منذ الجمعة الماضي.

وقال رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس، السفير محمد ثروت سليم، إن السفارة التي استأنفت عملها الشهر الماضي، نجحت في إنهاء الأمر بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وشكر السفير المصري وزير الداخلية الليبي والمسؤولين والجهات المحلية، قائلا إن ذلك يعكس العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين.

وأشار السفير المصري إلى أن غالبية المُطلق سراحهم من مواطني محافظة المنيا (جنوب مصر).

وأعيد افتتاح السفارة المصرية في طرابلس رسميًا الشهر الماضي، بعد سنوات من إغلاقها منذ 2014. وتبادل مسؤولون الزيارات لتعزيز التعاون بين البلدين.

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