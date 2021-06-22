(CNN)-- انتشرت صورة للشيخة لطيفة، ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلتها وكالات أنباء عالمية، قيل إنها في مطار مدريد بإسبانيا، في رحلة خارجية قد تكون الأولى منذ سنوات، بعد محاولة هرب باءت بالفشل عام 2018، بينما أعلنت حملة "أطلقوا سراح لطيفة" عن تعليق جميع أنشطتها.

ونُشرت الصورة أولًا على حساب في انستغرام لسيونيد تايلور، العضوة السابقة في البحرية الملكية البريطانية، التي ظهرت في صورة أخرى انتشرت في مايو/أيار الماضي مع الشيخة لطيفة في "مول الإمارات" بدبي، والتي سبق أن أكدت هويتها رادها ستيرلينغ، مؤسسة مجموعة "معتقل في دبي".

وقالت تايلور معلقة على الصورة، الإثنين، عبر حسابها في إنستغرام: "إجازة أوروبية عظيمة مع لطيفة". بينما لم يتسن لـCNN التحقق بشكل مستقل من الصورة وتاريخ التقاطها.

من جانبه، قال ديفيد هاي الشريك المؤسس لحملة "أطلقوا سراح لطيفة"، في بيان، ردًا على مطالبات وسائل الإعلام بالتعليق على نشر صورة للشيخة لطيفة في مطار مدريد، إنه "يسعدنا رؤية لطيفة تحمل جواز سفر على ما يبدو، وتسافر وتتمتع بدرجة متزايدة من الحرية، فهذه خطوات إيجابية للغاية".

وأضاف: "يمكنني أيضًا أن أؤكد أن لطيفة اتصلت مباشرة بالعديد من أعضاء فريق الحملة. لا يمكننا التعليق أكثر في هذه المرحلة، وهدفنا الوحيد هو تأمين الحاضر والمستقبل لأمان ورفاهية لطيفة، وأننا نسعى حاليًا، ومنذ مايو، إلى الحصول على ضمانات في هذا الصدد".

وتابع ديفيد هاي بالقول: "في الوقت الحالي، علقت الحملة جميع أنشطتها، ونود أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا لجميع الذين دعموا لطيفة وحملة أطلقوا سراح لطيفة في جميع أنحاء العالم".