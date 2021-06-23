طهران ترد على حجب أمريكا عشرات المواقع الإعلامية الإيرانية: إجراء بلطجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت وزارة الخارجية الإيرانية قرار الولايات المتحدة الأمريكية بحجب عشرات المواقع التابعة لوسائل إعلام إيرانية بأنه "إجراء بلطجي وغير قانوني"، معتبرة أن هذه السياسة لن تحقق لواشنطن "سوى المزيد من الهزيمة والفشل".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الأربعاء، إن "إغلاق مواقع إلكترونية لوسائل إعلام تابعة لمنظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، تجسيد لمحاولات أمريكا الممنهجة والرامية إلى تقييد حرية التعبير على الصعيد العالمي وخنق الأصوات المستقلة في الفضاء الإعلامي".

وأضاف خطيب زادة أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تعلن رفضها لهذا الإجراء غير القانوني والبلطجي، ستقوم بمتابعة الامر عبر القنوات القانونية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وتابع بالقول إن "هذا القرار يدل على المعايير المزدوجة المشينة التي تعتمدها الولايات المتحدة"، معتبرا أن "الإدارة الأمريكية الحالية ماضية بنفس الاتجاه الذي سارت عليه الإدارة السابقة، وهذه السياسة لن تحقق لواشنطن سوى المزيد من الهزيمة والفشل".