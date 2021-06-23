أمريكا تحجب عشرات المواقع الإيرانية بينها قناة "العالم" و"برس تي في"

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد مصدر مسؤول في وكالة الأمن القومي الأمريكية، لشبكة CNN، الثلاثاء، أن حكومة الولايات المتحدة صادرت العشرات من النطاقات الأمريكية لمواقع إلكترونية مرتبطة بإيران.

ولم يتمكن العديد من المستخدمين من الوصول إلى المواقع الإيرانية، مثل Presstv.com وهو موقع إخباري باللغة الإنجليزية تديره الدولة الإيرانية.

وعند محاولة الوصول، يرى المستخدمون الرسالة التالية: "تم الاستيلاء على النطاق presstv.com من قبل حكومة الولايات المتحدة... كجزء من إجراء إنفاذ القانون من قبل مكتب الصناعة والأمن ومكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي".

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، الثلاثاء، في تغريدة على موقع تويتر إن "الإدارة الأمريكية حجبت مواقع عدة وكالات أنباء وقنوات تلفزيونية منها برس تي في والعالم والمسيرة في انتهاك صارخ لحرية الصحافة". وقناة المسيرة يديرها الحوثيون اليمنيون، أما قناة العالم فهي قناة إيرانية ناطقة بالعربية.