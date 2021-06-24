مقتل صحفيتين إيرانيتين في حادث بسبب "خلل بمكابح" حافلة شمال غرب البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قتلت صحفيتان إيرانيتان، الأربعاء، في حادث سير شمال غرب البلاد إلى جانب جرح 21 آخرين وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن الحادثة وقعت "بانقلاب حافلة كانت تقل صحفيين لتغطية مراسم إحياء بحيرة أرومية الواقعة شمال غرب إيران.. وبحسب المعلومات الواردة فإن الصحفيتين المتوفيتين هما مهشاد كريمي من وكالة ’إيسنا‘ وريحانة ياسيني من وكالة ’إرنا‘".

ونقل تقرير الوكالة الإيرانية على لسان آيدين دانشكر، مدير مستشفى الامام الخميني في نقدة في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران، قوله إن "الحافلة تعرضت لحادث في قرية دشت قورة".

وأضاف: "هناك 12 صحفيا يتلقون العلاج في المستشفى، بينما تم علاج الصحفيين الآخرين ميدانيا وحالة أحد الصحفيين حرجة"، في حين قال قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة نقدة العقيد كيومرث باكدل إن السبب في الحادث يعود الى "وقوع خلل فني في مكابح الحافلة"، وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية.