5 ملايين دولار لمعلومات عنه.. من هو خالد البطارفي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يعرض برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مبلغ 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن خالد البطارفي القيادي بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

بينما يسرح قادته في #تنظيم_القاعدة ويمرحون في إيران حيث يتخذونها مقرا لهم، يقوم خالد #الباطرفي واتباعه بتنفيذ تعليمات هؤلاء القادة بإراقة دماء الأبرياء في #اليمن. لا مكان لخونة القاعدة في اليمن حاضرا ومستقبلا. ⚖️💰 12022941037+ https://t.co/hUlz17hoLf

وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عنه وفقا لما نشره البرنامج على موقعه الرسمي:

خالد سعيد البطارفي هو عضو بارز في منظمة القاعدة في شبه الجزيرة العربية بمحافظة حضرموت باليمن، وعضو سابق في مجلس الشورى لمنظمة القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وفي عام 1999 سافر إلى أفغانستان، حيث تدرب في مخيم الفاروق التابع لمنظمة القاعدة.

وفي عام 2001 قاتل إلى جانب طالبان ضد القوات الأمريكية والتحالف الشمالي. وفي عام 2010 انضم البطارفي إلى منظمة القاعدة في اليمن، وقاد مقاتلي القاعدة في الاستيلاء على محافظة أبين اليمنية، وأطلق عليه لقب أمير أبين. وبعد وفاة زعيم القاعدة ناصر الوحيشي في ضربة عسكرية أمريكية في شهر يونيو 2016، أصدر بيانا يحذر فيه بأن منظمة القاعدة سوف تدمر الاقتصاد الأمريكي وتهاجم مصالح أمريكية أخرى.

بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعترف بالقدس على أنها عاصمة اسرائيل، ظهر البطارفي في فيديو لمنظمة القاعدة في شهر يناير 2018 وهدد الولايات المتحدة والشعب اليهودي. وفي 23 يناير 2018، حددت وزارة الخارجية الأمريكية البطارفي بأنه إرهابي عالمي مخصص بموجب الأمر التنفيذي 13224.