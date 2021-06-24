دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة "منزعجة للغاية من وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات والمعلومات التي تم الإبلاغ عنها بشأن ظروف وفاته".

وأضاف برايس، في بيان الخميس: "نحث السلطة الفلسطينية على إجراء تحقيق شامل وشفاف وضمان المساءلة الكاملة في هذه القضية".

وتابع برايس: "لدينا مخاوف جدية بشأن القيود التي تفرضها السلطة الفلسطينية على ممارسة الفلسطينيين لحرية التعبير ومضايقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني".

وقدم برايس "خالص تعازيه" لـ "أسرة ومجتمع بنات".

وتوفي الناشط الفلسطيني بعد اعتقاله من قبل قوات أمن السلطة الفلسطينية الأمر الذي أثار تفاعلا واسعًا وإدانات في الضفة الغربية وخارجها.

عائلة بنات قالت إن 20 عنصرًا مسلحًا بالأمن الفلسطيني اقتحموا منزل العائلة في الخليل حوالي الساعة الـ3:30 فجر الخميس وقاموا "باعتقاله وضربه بوحشية".

ويذكر أن نزار بنات الذي يمتهن النجارة كان معارضًا للسلطة الفلسطينية على مدى أعوام موجهًا لها اتهامات بالفساد. وفي آخر تدوينة له في صفحته بفيسبوك، هاجم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية حول إفشال صفقة مبادلة مع إسرائيل كانت لتقدم نحو مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف "كوفيد-19" مع إسرائيل.