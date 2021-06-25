دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الخميس، عن انتهاء فترة التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحج العام 2021. حيث حددت الوزارة سابقاً مجموعة من الشروط وإرشادات التسجيل للراغبين في الحج، وتشمل بأن تكون الفئات العمرية من 18 عامًا حتى 65 عامًا، والتحصين من فيروس كورونا، والخلو من الأمراض المزمنة.

إضافة إلى إتاحة التسجيل للمقيمين من داخل الدولة والمواطنين الذين لم يسبق لهم الحج خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتسجيل الرغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل بدون محرم مع عصبة من النساء.

ووفقاً لنتائج أعداد الحجاج المسجلين عبر المسار الإلكتروني ذكرت الوزارة بأن عدد الحجاج المسجلين بلغ 558,270، لتصل نسبة الذكور منهم %59 و %41 من الإناث. ووفقاً للوزارة ستبدأ اليوم الجمعة 25 يونيو المرحلة الثانية من التسجيل النهائي التي تشمل الفرز بناء على تحقيق المعايير الصحية والتنظيمية، وتتيح شراء الباقة والسداد خلال 3 ساعات من اختيار الباقات.

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق خلال الشهر عن قصر الحج للعام 2021 على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك نظرا لاستمرار تطورات جائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، وظهور تحورات جديدة له في العالم.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على مراحل تسجيل الحجاج لأداء فريضة الحج لعام 2021، ونتائج عدد المسجلين عبر المسار الإلكتروني.