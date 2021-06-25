آخر تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات بعد رحلة علاجية في أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات في تحسن"، هذا ما أكدّه اللواء عفت شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات في تصريحاتٍ صحفية، بعدما سادت حالة من القلق حول صحتها خلال الساعات الأخيرة.

وأوضح اللواء عفت السادات في مداخلة هاتفية لقناة "النهار" المصرية، أنّ زوجة شقيقه جيهان تعرضت لوعكةٍ صحية قبل أيام، استدعت تلقيها للرعاية الطبية المركزة في إحدى مشافي العاصمة المصرية، و"ستعود إلى بيتها سالمة غانمة عما قريب بإذن الله."

وسادت حالة من القلق حول صحة سيدة مصر الأولى السابقة، ما استدعى إصدار بيان صحافي من أسرتها، تناقلته وسائل إعلام مصرية، ومما جاء فيه أنّ: "السيدة جيهان السادات تعرضت لوعكةٍ صحية شديدة بعض الشيء، ما استدعى نقلها إلى المستشفى حيث تتلقى الرعاية الصحية اللازمة."

وكشف البيان أنّ عقيلة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، كانت في رحلةٍ علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر مؤخراً، وكانت حالتها الصحية مستقرة، لكنّها تعرضت لوعكة صحية مجدداً، نقلت على إثرها لتلقي العلاج في أحد مشافي القاهرة.