دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الإعلامي المصري محمد ناصر توقفه عن تقديمه برنامجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد يوم من إعلان مماثل لمواطنه الإعلامي معتز مطر، بعد طلب من السلطات التركية، على حد قول الأخير.

في حسابه عبر تويتر، قال ناصر يوم الخميس، الذي كان يقدم برنامجًا عبر قناة "الشرق" المُذاعة من تركيا: "اليوم أعلنها واضحة بأنني سأغيب عن كافة مواقع التواصل ليس برغبة مني ولكنها الظروف التي لم تعد خافية علي أحد".

وأضاف ناصر أن ذلك "ليس انسحاب ولا هزيمة، وإنما هي جولة وبعدها جولات (إنه ثأر يطول)"، حسب تعبيره.

في مارس/ أذار الماضي، أبلغت السلطات التركية إدارة القنوات القريبة من جماعة الإخوان المسلمين، منها "وطن ومكملين والشرق" بالتوقف عن توجيه انتقادات إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وإيقاف البرامج السياسية الموجهة إلى الجمهور المصري، حسب عاملين في عاملين في هذه القنوات.

وتزامن ذلك مع محاولات تركية لإعادة ترميم العلاقات المتدهورة مع مصر منذ خروج الرئيس السابق محمد مرسي من السلطة في 3 يوليو/تموز 2013.

وفي مايو/ أيار الماضي، أجرى وفد تركي أول زيارة رسمية إلى القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، وعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين.

وتبنت أنقرة خطابًا أقل حدة في الحديث عن مصر خلال الآونة الأخيرة، وهو ما فسره محللون بأنها تأتي ضمن تهيئة المناخ لحل الخلافات العالقة بين البلدين.

وجاء إعلان محمد ناصر جاء بعد ساعات من إعلان معتز مطر، الذي كان يقدم برنامج "مع معتز" عبر قناة "مكملين"، إنه سيتوقف عن بث برنامجه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن طُلب منه ذلك.

ولجأ ناصر ومطر إلى مواقع التواصل بعد وقف بث برنامجهما على القناتين المتمركزتين في تركيا منذ سنوات.