(CNN)-- خرجت مظاهرات كبيرة في أنحاء الضفة الغربية للمطالبة بإنهاء السلطة الفلسطينية ورئاسة محمود عباس، بعد تشييع جنازة الناشط الفلسطيني نزار بنات، الذي توفي أثناء احتجازه لدى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية صباح الخميس.

ورُفع جثمان بنات (45 عامًا) عاليًا في شوارع الخليل، حيث كان يسكن، بعد مراسم تشييع في المسجد. وسارت حشود، يقدر عددها بـ 15 ألف شخص، خلف الجثمان ملوحين بالأعلام الفلسطينية، معلنين إياه شهيدًا.

وهتف المشاركون في تشييع الجنازة: "أبو مازن خائن"، و"تسقط السلطة!"

وحمل العديد من المشيعين أيضًا العلم الأخضر لحركة حماس التي تدير غزة وأحد المنافسين السياسيين الرئيسيين لعباس.

كما نُظمت احتجاجات مناهضة للسلطة الفلسطينية في رام الله وفي البلدة القديمة بالقدس خارج المسجد الأقصى.

كانت بنات ناقدًا معروفًا وصريحًا لعباس والسلطة الفلسطينية، حيث استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بزعماء السلطة الفلسطينية بسبب مزاعم الفساد وعدم الكفاءة.

انتقد أحد منشوراته الأخيرة على فيسبوك السلطة الفلسطينية بسبب صفقة التبادل الفاشلة مع إسرائيل لمليون جرعة من لقاح فايزر لفيروس كورونا.

وقالت عائلته لشبكة CNN إنه اعتُقل في الساعات الأولى من صباح الخميس في عملية شارك فيها نحو 20 ضابطًا مسلحًا، وتعرض خلالها للضرب المبرح، على حد قول العائلة.

وصف تقرير تشريح أولي للجثة أصدرته اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان، ومقرها رام الله، بتأكيد من أسرة بنات إصابات "على شكل كدمات وسحجات في العديد من مناطق الجسم، بما في ذلك الرأس والرقبة والكتفين والصدر والظهر، الأطراف العلوية والسفلية، مع وجود علامات تكبيل على الرسغين وكسور في الأضلاع".

وقال التقرير إن نتائج التشريح الأولية تشير إلى وفاة "غير طبيعية"، لكنه قال إن تحديد السبب الرئيسي للوفاة سيحتاج إلى نتائج اختبارات الأنسجة المعملية.

وقال جبرين البكري، محافظ الخليل، إن بنات توفي بعد أن "تدهورت صحته" أثناء الاعتقال، الذي قال إنه صدر بأمر من النائب العام للسلطة الفلسطينية.

وقالت السلطة الفلسطينية إنها ستفتح تحقيقًا في ما حدث.

وعلّق كفاح، ابن نزار البالغ من العمر 6 سنوات، لشبكة CNN، وهو يقف مع جده خارج المسجد يوم الجمعة قبل مراسم الجنازة: "سمعت من والدتي أنهم اغتالوا والدي. هاجموه وقتلوه، ولا أعرف لماذا".

وقال جهاد الخطيب، أحد كبار السن في المدينة، لشبكة CNN إنه لا شك في سبب استهداف بنات من قبل السلطة الفلسطينية، موضحًا: "هو الذي يتحدث ضد الظالم ولصالح المظلوم.. قتلوا الأمل فينا. قتلوه بعد أن فضح فسادهم".

لاقت وفاة بنات ردود فعل من جميع أنحاء المجتمع الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنها "منزعجة بشدة" من الوفاة، وحثت السلطة الفلسطينية على "إجراء تحقيق شامل وشفاف وضمان المساءلة الكاملة في هذه القضية".

وتابع البيان: "لدينا مخاوف جدية بشأن قيود السلطة الفلسطينية على ممارسة الفلسطينيين لحرية التعبير ومضايقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني".

كانت جماعات حقوق الإنسان قلقة منذ سنوات بشأن ما تقول إنه استبداد متزايد للسلطة الفلسطينية في عهد الرئيس عباس.

على وجه الخصوص، فإنهم قلقون بشأن "قانون الجرائم الإلكترونية" لعام 2017 الذي يسمح "بفرض قيود تعسفية على الحق في حرية التعبير والخصوصية وحماية البيانات"، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

تم القبض على بنات نفسه بموجب هذا القانون في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وقضى عدة أيام رهن الاعتقال، بعد أن نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد بشدة قيادة السلطة الفلسطينية لاستئناف سياسة التنسيق الأمني ​​مع القوات الإسرائيلية.

تلك السياسة، التي ترى أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تعمل في كثير من الأحيان بشكل وثيق مع الأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية، علقها عباس بسبب تهديد الضم من قبل الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو.

على مر السنين، على الرغم من ذلك، تمسك عباس بشدة بهذه السياسة، تحت ضغط من المؤيدين الدوليين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآخرين، الذين شاركوا بشكل كبير في تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية.

غالبًا ما يرى الفلسطينيون أن التنسيق الأمني ​​يساعد إسرائيل في احتلالها العسكري لأرضهم، وأعرب سكان الخليل عن غضبهم مما قالوا إنه لا بد أنه تعاون مع إسرائيل في العملية التي أسفرت عن مقتل بنات.

وقال مزيد سقف، من نابلس لشبكة CNN: "هذه جريمة من جميع النواحي. السلطة الفلسطينية هي المشتبه به الرئيسي في هذه الجريمة. إسرائيل مشتبه بها كشريك في هذه الجريمة لأن (عملية الاعتقال التي تقوم بها السلطة الفلسطينية) تتطلب تنسيقًا أمنيًا. كما أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شريكان في الجريمة من خلال دعمهما المالي لقوات الأمن. إنه نظام إجرامي ومسؤول عن القتل ويجب محاسبته".

وتأتي وفاة نزار بنات بعد أقل من شهرين من إلغاء الرئيس عباس انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني التي لم تجر منذ عام 2006 في خطوة أثارت انتقادات واسعة من كثير من الفلسطينيين.

قال مصطفى البرغوثي، وهو سياسي مستقل منذ فترة طويلة وناشط في مجال حقوق الإنسان، لشبكة CNN، إن وفاة بنات هي لحظة مدمرة للغاية للسلطة الفلسطينية.

واعتبر البرغوثي أنه "يثبت أننا لا نستطيع أن نواصل دون انتخابات ديمقراطية، وبلا سلطة تشريعية، وقضاء مستقل، ودون فصل للسلطات. تحتاج فلسطين إلى أكثر من جهاز أمني غير قادر على حماية شعبها من الهجمات الإسرائيلية. فلسطين بحاجة إلى الديمقراطية والانتخابات على الفور".

من عبير سلمان في الخليل وأندرو كاري في القدس