دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أحبطت السلطات السعودية، الجمعة، محاولة تهريب مواد تستخدم في "السحر والشعوذة" كانت بحوزة مسافر قادم عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة، اشتبه المفتش الجمركي بأحد المسافرين.

وأضافت الهيئة أنه بتطبيق معايير الاشتباه المتبعة عُثر على خمس قطع جلدية تحتوي على رموز وأرقام وأسماء تُستخدم لأعمال السحر والشعوذة، كانت مُخبأة بين أطعمة كانت ضمن أمتعة الراكب.

وأحالت السلطات السعودية المواد المضبوطة والراكب إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن سعيها إلى "منع دخول كل ما ينافي العقيدة كأعمال السحر والشعوذة والدجل".