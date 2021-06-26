دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، السبت، إحباطها تهريب أكثر من 108 ملايين من حبات الكبتاغون المُخدرة، إضافة إلى 14 مليون من أقراص إمفيتامين المخدرة، كانت مُخفاة في شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

إعلان هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإبراز جهودها في مكافحة ترويج المخدرات تزامنًا مع الاحتفاء بـ"اليوم العالمي لمكافحة المخدرات" الذي يُصادف سنويًا 26 يونيو/ حزيران، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الهيئة أنها تمكّنت بالتعاون مع الجهات المعنية، منذ بداية 2020 حتى نهاية مايو/أيار 2021، من إحباط محاولات تهريب أكثر من 108 ملايين حبة كبتاغون، حاول المهربون تهريبها بطُرق مختلفة ومبتكرة إلى المملكة.

كما أحبطت السلطات السعودية محاولة تهريب أكثر من 13 ألف كيلوجرام من مختلف أنواع المخدرات، كما الحشيش والهيروين والكوكايين.

في حين قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية، الرائد محمد النجيدي، إن المديرية أحبطت محاولة شبكات إجرامية - تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة – 14 مليون قرص إمفيتامين مخدر.

إحباط محاولة تهريب 14,400,000 قرص إمفيتامين مخدر داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من #لبنان #الإخبارية_عاجل https://t.co/uaLZp65lcg

وأشار المتحدث إلى أنه تم ضبط هذه الكميات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة، حيث كانت مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

وألقت السلطات القبض على مواطن سعودي يعيش في منطقة الرياض، قال متحدث مديرية مكافحة المخدرات إنه ثبت مشاركته في محاولة تهريبها، وأنه أحيل إلى النيابة العامة.