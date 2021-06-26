دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام شخصين بالإقدام على التسويق لحسابهما عبر تصوير عملية مفتعلة وسكب طلاء على مقيم سوداني في السعودية بعد الاتفاق على ذلك، الأمر الذي أثار تفاعلا.

🎥 جريمة متداولة .. 📌احد مشاهير سناب شات افتعل مع مقيم سوداني مشهد تمثيلي بسكب الطلاء عليه للتسويق لحسابه. 🚨تم اتخاذ اللازم واحالتهم للنيابة العامة. https://t.co/IfrICypn0e

المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، قال في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "الجهات الأمنية المختصة، باشرت سماع أقوال مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، اتفقوا على تصوير مشهد مفتعل، يقوم من خلاله المواطنان بسكب مادة طلاء على المقيم، بهدف التسويق لحسابهما في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونشرهما لذلك".

وأضاف المتحدث الأمني السعودية أن السلطات "اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة"، في حين نشرت وزارة الداخلية مقطع الفيديو مموها على صفحتها مرفقا ببيان شرطة الشرقية، حيث أعاد المغرد عبدالله البرقاوي نشر مقطع الفيديو المموه على صفحته بتويتر بتعليق قال فيه: "جريمة متداولة .. احد مشاهير سناب شات افتعل مع مقيم سوداني مشهد تمثيلي بسكب الطلاء عليه للتسويق لحسابه. تم اتخاذ اللازم واحالتهم للنيابة العامة".

ونشرت قناة الإخبارية الحكومية في السعودية، مقطع الفيديو المتداول وبيان السلطات في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة: "شرطة الشرقية: مقطع المشهور والمقيم مفتعل وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة".