دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توصلت مصر إلى "اتفاق أولي" مع إسرائيل، لضمان عودة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما قبل 11 مايو/ أيار، أي الفترة السابقة على اندلاع العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، حسبما أفادت قناة "المملكة" الأردنية الرسمية.

ونقلت "المملكة" عن مصادر قولها إن الاتفاق يشمل السماح بدخول شحنات من الوقود القطري إلى غزة لتشغيل محطة توليد الكهرباء، إضافة إلى المواد الخام، بداية من الاثنين.

كما يتضمن الاتفاق السماح بإدخال المنحة القطرية، الأربعاء المقبل، مصحوبة بـ"تسهيلات أخرى"، بحسب "المملكة".

وأفادت القناة أن المباحثات بشأن في باقي الملفات سيتم استئنافها الاثنين، ومنها ملف الأسرى وملف إعادة إعمار القطاع.

واندلع عنف دام 11 يومًا بين إسرائيل والفلسطينيين في 10 مايو/ أيار الماضي، راح ضحيته أكثر من 250 فلسطينيًا، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق تهدئة برعاية مصرية.