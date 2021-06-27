أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن مباحثات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في بغداد، تطرقت إلى عدد من القضايا السياسية من بينها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف وزير الخارجية الأردني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه العراقي والمصري، الأحد: "مواقفنا (من القضية الفلسطينية) موقف واحد، وهو أن السلام الشامل والدائم الذي نسعى إليه لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال ومنح جميع الحقوق المشروعة للفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في الحرية ودولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حدود عام 1967".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن ناقشت أيضًا التعاون في مشروعات اقتصادية جديدة.

وأضاف حسين، الذي لم يكشف عن تفاصيل إضافية عن المشروع، أن "بناء المدينة الصناعية الجديدة وصل إلى مراحله النهائية".

وقالت الحكومة العراقية في وقت سابق إنها تبني مدينة صناعية على الحدود العراقية الأردنية.

وشدد الصفدي على وقوف الأردن والعراق مع مصر والسودان فيما يتعلق بملء سد النهضة الإثيوبي، قائلا إن "أمن مصر المائي جزء من الأمن القومي العربي".

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القاهرة تتطلع لاستضافة القمة الثلاثية الرابعة.