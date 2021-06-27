دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أن المملكة تحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة، وذلك مع إعلان السلطات السعودية عن ضبط شحنة مخدرات جديدة من لبنان.

وقال وزير الداخلية السعودي، عبر حسابه على تويتر: "نحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة، ونطور أدواتنا باستمرار لردع العصابات الإجراميّة التي تتطور أساليبها بل وأنواع السموم التي تروجها. ونشترك في الجهود الدولية لتجفيف منابعها والحدّ من مخاطرها".

وأضاف الأمير عبدالعزيز بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، السبت: "تعاملت المملكة مع هذه الظاهرة بكل حزم، وواجهتها تشريعيًا وقضائيًا وأمنيًا، وضربت بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن هذا الوطن. وتحقّقت إنجازات أمنيّة في هذا السياق".

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي إحباط محاولة تهريب 14.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر، بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان. فيما أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إحباط محاولات تهريب أكثر من 108 ملايين حبة كبتاجون منذ بداية عام 2020 حتى نهاية مايو/أيار الماضي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قررت السلطات السعودية منع دخول الفواكه والخضروات اللبنانية إلى أراضيها، بسبب تزايد عمليات تهريب المخدرات عبر شحناتها، مطالبة السلطات اللبنانية بتقديم ضمانات بإيقاف هذه العمليات، وذلك بعد إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدر من لبنان إلى السعودية.