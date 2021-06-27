السعودية: القبض على 6 مواطنين ومقيم سرقوا 58 صيدلية في 4 شهور

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نشر الأحد ، 27 يونيو / حزيران 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 6 مواطنين ومقيم سوداني الجنسية، بتهم سرقة 58 صيدلية خلال 4 شهور في منطقتي الرياض وجازان.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس إن "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 6 مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر".

وأضاف أنهم "ارتكبوا 58 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي خلال الأشهر الأربعة الماضية بمنطقتي الرياض وجازان، تمثلت في سرقة الصيدليات، والاستيلاء على مبالغ مالية وعقاقير خاضعة لتنظيم التداول الطبي".

وتابع بالقول إن "قيمة المسروقات تقدر بمبلغ 831,7 ألف ريال سعودي (221.7 ألف دولار أمريكي)، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.