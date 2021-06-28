دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه، بحسب بيان للرئاسة المصرية، فيما صرح أوفير جندلمان المتحدث باسم بينيت إنهما اتفقا على عقد لقاء قريبًا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن السيسي "أكد خلال الاتصال على دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط".

كما أكد السيسي على "أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، وكذلك تم التطرق لتطور العلاقات الثنائية"، بحسب بيان الرئاسة.

من جانبه، قال جندلمان، عبر حسابه على تويتر، إن بينيت أجرى أول اتصال هاتفي مع الرئيس المصري، وبحثا "أهمية تعزيز التعاون بين مصر واسرائيل على الصعيد الاقتصادي والتجاري والمدني، واتفقا على العمل على عقد لقاء بينهما قريبًا".

هذا وبحث الزعيمان أهمية تعزيز التعاون بين مصر واسرائيل على الصعيد الاقتصادي والتجاري والمدني واتفقا على العمل على عقد لقاء بينهما قريباً.

وأضاف المتحدث باسم رئس الوزراء الإسرائيلي: "أشاد الزعيمان بمعاهدة السلام بين البلدين التي تم إنجازها برعاية الولايات المتحدة وبوساطتها حيث تشكل هذه المعاهدة حجر الأساس في استقرار الشرق الأوسط على مدار أكثر من أربعة عقود".

وشكر بينيت الرئيس المصري على "الدور المهم الذي تلعبه بلاده في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، وعلى الجهود التي تبذلها مصر في دورها كوسيط في الملف الفلسطيني، خصوصا على محاولاتها لإيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين"، وفقا لما نقله جندلمان.