دبي، الإمارات العربية المتحدة -- قُتل شرطي كويتي، الاثنين، بعد تعرضه للطعن على يد شخص مجهول في منطقة "المهبولة"، فيما أثار الحادث حالة من الحزن والاستياء في البلاد.

وأعربت وزارة الداخلية الكويتية، عبر حسابها في تويتر، عن حزنها لمقتل الشرطي عبدالعزيز محمد الرشيدي.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت الداخلية الكويتية إن رجل أمن يعمل في الإدارة العامة للمرور قد قُتل "أثناء تأدية عمله بعد تلقيه عدة طعنات، وتم ضبط الجاني من قبل الجهات الأمنية المختصة".

وأرسل رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، برقية عزاء إلى أسرة الشرطي عبدالعزيز محمد مريبد الرشيدي، أعرب خلالها عن خالص تعازيه ومواساته بوفاته، حسب تغريدة له في تويتر.

بينما قالت وسائل إعلام كويتية إن قوات الأمن أطلقت النار على المهاجم، الذي عرّفته بأنه سوري الجنسية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى العدان.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر أمني قوله إن "نفس الشخص السوري" الذي قتل شرطي المرور تورط في جريمة أخرى بقتل أمه في منطقة القصور.

ولم يتسن لـCNN بالعربية التأكد من هوية المتورط في الحادثة.