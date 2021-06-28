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متحدث التحالف الدولي: القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجمات صاروخية متعددة

الشرق الأوسط
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جندي أمريكي يقف بالقرب من مركبة برادلي القتالية خلال دورية بالقرب من آبار النفط في الرميلان في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، 22 يونيو 2021
Credit: DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، تعرض القوات الأمريكية في سوريا لهجمات صاروخية متعددة، نافيًا وجود إصابات.

وقال الكولونيل واين ماراتو، في تغريدة عبر تويتر يوم الاثنين: "في حوالي الساعة 7:44 مساءً بالتوقيت المحلي، تعرضت القوات الأمريكية في سوريا لهجمات بصواريخ متعددة. لا توجد إصابات ويتم تقييم الأضرار".

وأضاف المتحدث: "سنقدم تحديثات عندما يكون لدينا مزيد من المعلومات".

وتعرضت قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية في نطاق حقل العمر النفطي بريف دير الزور (شرق سوريا) لقصف صاروخي، مساء الاثنين، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

ويأتي القصف بعد ساعات من توعد "كتائب حزب الله" بالرد على مقتل 4 من مقاتليها إثر غارات أمريكية على منشآت على الحدود العراقية - السورية، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن "مليشيات تستخدمها في هجمات الطائرات دون طيار ضد الأفراد والمنشآت الأمريكية".

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