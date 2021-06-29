دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، بافتتاح سفارة لإسرائيل في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل والإمارات على "خلق مستقبل أكثر سلامًا لشعوب المنطقة".

وقال بلينكن، في بيان، إن "الولايات المتحدة ترحب بالافتتاح التاريخي للسفارة الإسرائيلية في أبوظبي، وزيارة وزير الخارجية يائير لابيد لحضور الحفل الذي يستضيفه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان".

وأشار بلينكن إلى أن زيارة لابيد هي الأولى من وزير خارجية إسرائيلي إلى الإمارات، كما أشار إلى أن السفارة الإسرائيلية في الإمارات هي أول سفارة إسرائيلية في دولة خليجية، مضيفا أنها خطوة مهمة لإسرائيل والإمارات والمنطقة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي بالقول إن "الولايات المتحدة العمل ستواصل مع إسرائيل والإمارات بينما نعزز جميع جوانب شراكاتنا، ونعمل على خلق مستقبل أكثر سلامًا وأمانًا وازدهارًا لجميع شعوب الشرق الأوسط".