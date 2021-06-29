نصرالله يلتقي هنية.. وحماس تندد بافتتاح سفارة إسرائيلية في الإمارات

دبي، الإمارات العربي المتحدة (CNN)-- استقبل الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية حسن نصر الله، الثلاثاء، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، وفقًا لما ذكرته قناة "المنار" التابعة لحزب الله.

وذكرت المنار أن لقاء نصرالله وهنية "استعرض تفصيليا معركة سيف القدس ‏وتمكين المقاومة في ‏فلسطين من أجل ‏الوصول الى النصر الحاسم والنهائي"، وأضافت أن اللقاء "أكد عمق العلاقة القائمة بين حزب الله وحركة حماس ‏وموقعها الأساسي في هذا المحور والمعركة الحاسمة".

وتزامن الإعلان عن لقاء نصرالله وهنية مع زيارة وزير الخارجية الإسرائيل يائير لابيد إلى الإمارات، حيث افتتح سفارة لبلاده في أبوظبي، وهو ما نددت به حركة حماس في بيان.

00:40 شاهد.. وزير خارجية إسرائيل يفتتح سفارة بلاده في أبوظبي

وقال المتحدث باسم حماس إن "افتتاح سفارة للكيان الصهيوني في أبو ظبي، يعكس إصرار دولة الإمارات على الخطيئة القومية التي ارتكبتها بتوقيعها اتفاق التطبيع"، على حد تعبيره.

وأضاف المتحدث باسم حماس أن " تزامن افتتاح السفارة مع عملية الهدم في حي سلوان في القدس يؤكد ما نحذر منه دائما بأن اتفاقات التطبيع ستشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه ضد شعبنا ومقدساته".