لبنان: إحباط تهريب 100 ألف حبة كبتاغون للسعودية "مخبأة بطريقة احترافية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الأمـن الـداخلي اللبناني، الثلاثاء، عن إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى المملكة العربية السعودية "مخبّأة بطريقة احترافية"، بحسب بيان للمديرية.

وقالت قوى الأمن الداخلي اللبناني في بيانها إنه توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي بوحدة الشّرطة القضائية، في 21 يونيو الجاري، حول قيام مجموعة أشخاص بالتحضير لعملية تهريب حبوب كبتاغون إلى المملكة العربية السعودية".

وأضافت المـديرية العـامة لقـوى الأمـن الـداخلي أن حبوب الكبتاغون كانت "مخبّأة بطريقة احترافية في داخل آلات تعقيم أدوات طبية، حيث جرى ضبطها. وبتفتيشها، عُثر على 17.4 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون (حوالي 100 ألف حبة)".

إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون الى المملكة العربية السعودية مخبّأة بطريقة احترافية من قبل مكتب مكافحة المخدرات #قوى_الامن https://t.co/FGKnrl6CCl https://t.co/4MDEstkBGf

وأوضحت المديرية العامة أنه نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، وبعد عمليات رصد وتعقّب، توصّل مكتب مكافحة المخدرات إلى تحديد هويات المتورطين، وتوقيف اثنين منهم بتاريخ 22 يونيو، يحملان الجنسية اللبنانية، وفي اليوم التالي، أوقف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة شريكهما الثالث سوري الجنسية.

وأضافت: "بالتحقيق معهم، اعترفوا بالتحضير والإعداد لعملية تهريب كمية الكبتاغون إلى السعودية. والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".