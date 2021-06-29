دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خرجت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن صمتها، ودافعت في تسجيل صوتي نشرته عبر حسابها في تويتر، عن زوجها المطرب حسام حبيب، مؤكدة أنّه لا يوجد أي خطر على حياتها معه، ووصفته بأنه "من أنضف رجال الدنيا".

وتوجهت شيرين إلى كل الناس التي تحبها، و"الكويسين"، على حد وصفها، مُطالبةٍ إياهم بعدم القسوة على زوجها، لكنها قالت إنها تلتمس لهم العذر لأنهم لا يعرفون حقيقته، فهو يحبها أكثر من نفسه، ووضعه الله في طريقها في وقتٍ كانت فيه مدمرة، وبنى لها شخصيتها، وأعاد لها الثقة في نفسها، بحسب قولها.

ودافعت عبد الوهاب عن والدة زوجها، قائلةً: "اللي ربت راجل أخلاقه عاملة كده، أكيد لازم تكون ست عظيمة، فحسام إنسان عظيم، وأمه ست عظيمة".

في حين تجاهلت تمامًا ذكر والد زوجها الذي نُسب إليه تسريب صوتي تم تداوله، جاء فيه أن ابنه يتحكم بحسابات شيرين المالية، بينما يسعى هو لإقناعه بالزواج عليها من أجل الإنجاب، وهو ما أشارت إليه المطربة المصرية في تسجليها الصوتي، بطلب الدعاء لها ولحسام بـ"الذرية الصالحة".

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الاول) https://t.co/DcfmFWB7H8

وفيما يتعلق بما ورد في التسريب الصوتي، بأنّ حسام يتحكم بحسابات شيرين المالية، ردّت الأخيرة، قائلة: "مفيش توكيلات باسمه، والفيَز (الكريدت كارد) بتاعتي مش معاه، وكل الكلام ده مش مظبوط، لأني أنا كلي كده بتاعته".

وشددت شرين على أن زوجها لم يسعَ إلى استغلالها، مُضيفة: "احنا بقالنا بالوقت 4 سنين متجوزين، لو كان فعلاً راجل عايز يستفيد مني كان عمل حتى غنوة سنجل لنفسه."

وقالت شرين إنه أخرج المستغلين من حياتها: "كل الثعابين اللي كانت بحياتي... كل الحاجات الفاسدة..."، وطمأنت مُحبيها بالقول: الراجل ده صاينّي، وصاين عيالي، كل الناس بتتخانق وتختلف، لكن هو بيحبني أكتر من نفسه، ويا جماعة أنا حاسة... ربنا مديني مؤشر وقلب، أنا حاسة أنه بيحبني وحاسة معاه بالأمان"

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الثاني ) https://t.co/DoOOWlCQ0Z

وأتى رد شيرين عبد الوهاب بعد الضجة التي أثارها انتشار تسريب صوتي نُسب لوالد زوجها، ادعى فيه أنّ حسام حبيب يخطط لشيءٍ ما بحق زوجته، فهو يستطيع سحب كل أموالها، وأنّ علاقتها بحماتها ليست على ما يرام، والأخيرة تعتبرها "دون مستوى العائلة الاجتماعي".

واتهم الأب شيرين في التسريب المزعوم المنسوب إليه بأنها قضت على مستقبل زوجها المهني، وأنها "شخصية متقلبة المزاج، ويمكن أن تطلب الطلاق في أي وقت"، وقال إنه يخطط لإقناع ابنه بالزواج عليها سرًا بغرض الإنجاب.

وقُوبل هذا التسريب بموجة تعاطف كبيرة مع شيرين عبد الوهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة غضب كبيرة من حسام ووالده، لكن الأخير نفى صحته تمامًا، وقال إنه "مفبرك، وهدفه ابتزاز شيرين وتدمير العائلة."