مركز الفلك يحدد أول أيام عيد الأضحى 2021 بغالبية الدول الإسلامية

وفقا لمركز الفلك فإن الخارطة تبين مدى إمكانية رؤية الهلال يوم السبت 10 يوليو من جميع مناطق العالم، بحيث أن:

- رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

- رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة.

- رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

- رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

- رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حدد مركز الفلك الدولي، يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو/ تموز كأول أيام عيد الأضحى في غالبية دول العالم الإسلامي.

وقال محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي في بيان وصل CNN بالعربية نسخة منه: "سيحدث الاقتران المركزي لشهر ذي الحجة 1442 هـ بمشيئة الله يوم السبت 10 يوليو 2021م في الساعة 01:17 صباحا بتوقيت غرينتش، ورؤية الهلال يومها غير ممكنة من شرق العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب من الدول العربية ومعظم قارتي أفريقيا وأوروبا، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من أقصى غرب قارة أفريقيا وأجزاء من القارتين الأمريكيتين، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة من المحيط الهادئ".

وتابع قائلا: "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الجمعة 09 يوليو فإنها ستكمل عدة شهر ذي القعدة ثلاثين يوما نظرا لاستحالة رؤية الهلال يومها بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وستبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو، وبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 10 يوليو فإن معظمها سيبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو أيضا نظرا لوجود إمكانية لرؤية الهلال يوم السبت، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك في غالبية دول العالم الإسلامي.."

وأضاف: "هذا ومن المتوقع أن تبدأ عدة دول إسلامية خاصة الشرقية منها شهر ذي الحجة يوم الإثنين، إذ ان رؤية الهلال ممتنعة يوم السبت في أجزاء من العالم الإسلامي، وعليه سيكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الأربعاء 21 يوليو".