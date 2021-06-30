شاهد لحظة افتتاح القنصلية الإسرائيلية في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الأربعاء، قنصلية بلاده في دبي وذلك خلال الزيارة الرسمية الأولى لوزير إسرائيلي إلى الإمارات.

لحظة تاريخية 🇮🇱🇦🇪🕊 افتتاح القنصلية الإسرائيلية في دبي @BarakRavid https://t.co/ZYgJE3SFno

ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو من لحظة الافتتاح بتعليق قالت فيه: " لحظة تاريخية.. افتتاح القنصلية الإسرائيلية في دبي".

وكان يائير لابيد، قد افتتح رسميا سفارة إسرائيل في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الثلاثاء.

وقال لابيد خلال افتتاح سفارة بأبوظبي، إن إسرائيل "تريد السلام مع كل جيرانها"، مطالبًا دول الشرق الأوسط بالاعتراف بوجود إسرائيل وإجراء محادثات معها.