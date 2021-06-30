مصر.. تجديد حبس علا ابنة القرضاوي بجلسة حضرها مندوب عن سفارة قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—مدد القضاء المصري، الثلاثاء، تجديد حبس علا ابنة يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، لمدة 45 يوما.

جاء ذلك وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي، حيث ذكر في تقريره: "قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، تجديد حبس علا القرضاوي لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامها بالانضمام والمشاركة في تمويل جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون".

وأضاف التلفزيون المصري: "وصدر قرار تجديد حبس علا القرضاوي داخل غرفة المداولة، وبحضور مندوب عن السفارة القطرية.. صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي".

وذكر التقرير أن "التحقيقات التي تجريها النيابة بناء على محضر تحريات الأمن الوطني كشفت بقيام المتهمة بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج الذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة".