موجة حارة شديدة تضرب العراق.. وإعلان عطلة رسمية في عدة محافظات

بغداد، العراق (CNN)-- قرر مجلس الوزراء العراقي، الأربعاء، إعلان عطلة رسمية في العديد من المحافظات، بما في ذلك العاصمة بغداد، بسبب موجة الحر الشديدة التي دفعت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية أو أكثر.

وستفرض بغداد العطلة الرسمية، الخميس، لمساعدة السكان على تجنب الحر خلال النهار، فيما أعلنت السلطات المحلية في العديد من المدن العراقية، بما في ذلك البصرة وميسان وذي قار والقادسية والمثنى وديالى والنجف، العطلة الرسمية يومي الأربعاء والخميس.

وارتفعت درجات الحرارة في البصرة والقادسية والمثنى إلى 51 درجة مئوية، بحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية العراقية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان، إنه قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس ومنح المحافظين صلاحية تعطيل الدوام الرسمي في المحافظات التي تصل درجة الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية أو أكثر، وتُستثنى من سريان قرار التعطيل الدوائر والمؤسسات الأمنية والصحية والخدمية كافة.

ويعاني العراقيون من انقطاعات هائلة في التيار الكهربائي منذ أكثر من 3 عقود، ما يجعل لجوء المواطنين إلى أجهزة التبريد أمرًا صعب المنال. وتحصل معظم أحياء البلاد على ما بين 4 إلى 8 ساعات من الكهرباء يوميًا.