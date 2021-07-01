روما، إيطاليا (CNN)-- أقام البابا فرنسيس يوم الخميس في الفاتيكان صلاة خاصة من أجل لبنان مع بطاركة مسيحيين من لبنان. ودعا البابا المجتمع الدولي إلى ضمان "عدم انهيار البلاد، بل الشروع في طريق التعافي".

وقال البابا: "سيكون هذا في مصلحة الجميع". وشجع فرانسيس المواطنين اللبنانيين على عدم الإحباط أو فقدان الأمل.

وأضاف البابا: "حتى في أصعب اللحظات على مر القرون، ميزتم أنفسكم بسعة الحيلة واجتهادكم".

ودعا السياسيين اللبنانيين إلى "إيجاد حلول عاجلة ودائمة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحالية".

كما قال فرنسيس إنه يود زيارة لبنان.

ولبنان في خضم أزمة سياسية واقتصادية. منذ أواخر 2019، فقدت عملة البلاد أكثر من 90٪ من قيمتها، ومدخرات حياة الناس محجوزة في البنوك التي فرضت ضوابط تقديرية على رأس المال.

دفع الانهيار المالي نصف سكان لبنان إلى ما دون خط الفقر، بحسب البنك الدولي.

أدى الاضطراب السياسي إلى تفاقم الأزمة. واستقالت الحكومة بعد انفجار مئات الأطنان من نترات الأمونيوم - التي أُهملت وسوء إدارتها لسنوات من قبل مسؤولي ميناء بيروت - مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين.

وفي بيروت حاليًا، لا توجد كهرباء إلا لمدة أربع ساعات في اليوم.