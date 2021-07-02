دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، تقريرها السنوي "الاتجار بالبشر 2021". ويشمل التقرير تصنيف الدول التي تدعم تجنيد جماعات مسلحة أو مدعومة من الحكومة تقوم بتجنيد الأطفال أو استخدام الأطفال الجنود وفقاً للمعايير المحددة تحت القانون الأمريكي لمنع تجنيد الأطفال. ويغطي التقرير الفترة ما بين 1 أبريل 2020 و31 مارس 2021.

ووفقًا للوزارة تم إدراج تركيا ضمن القائمة، التي تعد المرة الأولى التي يتم فيها إدراج عضو في الناتو في قائمة قانون منع تجنيد الأطفال. وقد أشار مسؤول بارز في الوزارة خلال مؤتمر صحفي بدعم تركيا لـ"فرقة السلطان مراد"، وهي جماعة مسلحة غير تابعة للدولة تقوم بتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود.

وتشمل قائمة الدول المصنفة بدعم تجنيد الأطفال 15 دولة، التي تضم 5 دول عربية وهي العراق، ليبيا، الصومال، سوريا واليمن.

يعرّف مصطلح “الطفل الجندي” وفقًا لقانون منع تجنيد الأطفال على النحو التالي:

1. أي شخص دون سن 18 عامًا يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية كعضو في القوات المسلحة الحكومية أو الشرطة أو قوات الأمن الأخرى

2. أي شخص أقل من 18 عامًا تم تجنيده إجباريًا في القوات المسلحة الحكومية أو الشرطة أو قوات الأمن الأخرى

3. أي شخص أقل من 15 عامًا تم تجنيده طوعًا في القوات المسلحة الحكومية أو الشرطة أو قوات الأمن الأخرى

4. أي شخص دون سن 18 تم تجنيده أو استخدامه في الأعمال العدائية من قبل قوات مسلحة منفصلة عن القوات المسلحة لدولة معينة

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على مجموع الدول الداعمة لتجنيد الأطفال وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.