إسرائيل تنشر فيديو لاستهداف موقع "انتاج وسائل قتالية" لحماس بغزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، مقطع فيديو من الغارة التي شنتها مقاتلات إسرائيلية ضد أحد المواقع التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة.

#فيديو طائرات سلاح الجو تغير على موقع لانتاج وسائل قتالية لمنظمة #حماس الإرهابية ردًا على اطلاق #البالونات_الحارقة من قطاع #غزة نحو الأراضي الإسرائيلية نرد بقوة على المحاولات الإرهابية المنطلقة من #غزة https://t.co/dEaGKG0veD

جاء ذلك في تغريدة لأردعي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقال أدرعي: "عاجل.. أغارت طائرات حربية على موقع لإنتاج وسائل قتالية لمنظمة حماس الإرهابية حيث استخدمت العوامل المستهدفة من قبل حماس لبحث وتطوير الأسلحة".

وأضاف: "جاءت الغارة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية.. سيرد جيش الدفاع بقوة على محاولات إرهابية تنطلق من غزة".