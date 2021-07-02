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إسرائيل تنشر فيديو لاستهداف موقع "انتاج وسائل قتالية" لحماس بغزة

الشرق الأوسط
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الموقع المستهدف وفقا للجيش الإسرائيلي
Credit: @AvichayAdraee

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، مقطع فيديو من الغارة التي شنتها مقاتلات إسرائيلية ضد أحد المواقع التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة.

جاء ذلك في تغريدة لأردعي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقال أدرعي: "عاجل.. أغارت طائرات حربية على موقع لإنتاج وسائل قتالية لمنظمة حماس الإرهابية حيث استخدمت العوامل المستهدفة من قبل حماس لبحث وتطوير الأسلحة".

وأضاف: "جاءت الغارة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية.. سيرد جيش الدفاع بقوة على محاولات إرهابية تنطلق من غزة".

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