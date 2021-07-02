أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- رفعت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على ثلاثة رجال أعمال صنفتهم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لدعمهم برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

ويوم الجمعة، تمت إزالة المواطنين الإيرانيين بهزاد فردوس ومهرزاد فردوس ومحمد رضا دزفوليان من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للمواطنين المعينين بشكل خاص.

قال متحدث باسم وزارة الخزانة: "قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن بهزاد فردوس ومهرزاد فردوس ومحمد رضا دزفوليان لم يعد محظورًا... تمت إزالة هذه الأسماء الثلاثة من القائمة الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية".

وأضاف أن "عمليات الشطب هذه لا تعكس أي تغيير في سياسة عقوبات الحكومة الأمريكية تجاه إيران. ستواصل الولايات المتحدة مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك من خلال تنفيذ عقوباتنا".

وشدد المسؤول أيضًا على أن رفع العقوبات لا علاقة له بالمناقشات الجارية في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني.