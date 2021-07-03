إيران تذكر أمريكا بـ"الرحلة 655": لن ننسى وعليكم أن تغادروا المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في الذكرى الـ33 للحادثة، أكدت إيران، السبت، أنها لن تنسى حادثة الطائرة التي تتهم أمريكا بإسقاطها فوق مياه الخليج عام 1988 في الحادثة المعروفة باسم "الرحلة 655".

ونشرت الخارجية الإيرانية تغريدة عبر صفحتها على موقع تويتر قالت فيها: "الرحلة رقم ٦٥٥ ان الايرانيين لن ينسوا"، حسب قولها.

وانتقدت طهران الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة مشيرة إلى أنه أسفر عن "ظهور التطرف وانعدام الأمن والإرهاب وظهور داعش"ومقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

ودعت إيران أمريكا إلى سحب قواتها من المنطقة وهو المطلب الرئيسي لطهران منذ مقتل سليماني بغارة جوية أمركية مطلع عام 2020.

الرحلة رقم ٦٥٥ ان الايرانيين لن ينسوا. https://t.co/WzoR9EBbpZ

وكانت قد سقطات طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية في الرحلة رقم 655 والتي كانت متجهة من مطار بندر عباس إلى مطار دبي الدولي في 3 يوليو/تموز من عام 1989 واتهمت طهران القوات الأمريكية بإسقاط الطائرة المدنية وحملتها مسؤولية مقتل ركابها الـ290.