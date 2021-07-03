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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية تعليق السفر من وإلى عدد من البلدان، بينها الإمارات، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا فيها وانتشار سلالة جديدة منه.

وأعلنت الداخلية السعودية مساء الجمعة عن منعها سفر المواطنين السعوديين دون إذن إلى كل من الإمارات وفيتنام وإثيوبيا إلى جانب تعليق الدخول من إثيوبيا والإمارات وفيتنام وأفغانستان.

ويشمل منع السفر، السفر المباشر وغير المباشر، في حين يُسمح بقدوم من قضى 14 يوما خارج الدول المذكورة في قرار منع القدوم.

وقررت المملكة تعليق الرحلات الجوية من وإلى الدول المذكورة وتطبيق ما يُعرف بـ"الحجر المؤسسي" على القادمين منها.

واستثنت الداخلية السعودية من قرار الحجر المؤسسي المواطنين الموجودين في تلك الدول والذين سيعودون إلى الأراضي السعودي قبل الساعة 11 مساء من يوم الأحد الموافق 4 يوليو/تموز الجاري إذ سيسري قرار تعليق الطيران ابتداء من هذا التوقيت.