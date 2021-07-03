دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، قاعدة "3 يوليو" البحرية في منطقة جربوب المطلة على البحر المتوسط (شمال غرب البلاد)، وهي واحدة من أكبر القواعد البحرية العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بيان رئاسي إن القاعدة ستكون معنية "بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الأمن البحري".

وقاعدة 3 يوليو واحدة من قواعد بحرية جديدة بُنيت منذ تولي السيسي حكم البلاد، من بينها: برنيس (جنوب شرق مصر) على البحر الأحمر، وقاعدة شرق بورسعيد (شمال شرق، على البحر المتوسط)، وقاعدة جرجوب (شمال غرب، على البحر المتوسط).

وجاء افتتاح القاعدة بحضور الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي كتب في حسابه عبر تويتر: "سعدت بحضور افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية المصرية في منطقة جرجوب.. مصر بقيادة أخي عبدالفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية، كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء والتنمية".

سعدت بحضور افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية المصرية في منطقة جرجوب ..مصر بقيادة أخي عبدالفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية، كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء والتنمية. https://t.co/pZf3hdFZCD

كما حضر حفل الافتتاح رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وحملت القاعدة اسم 3 يوليو، في إشارة إلى يوم إعلان الجيش المصري الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي عقب مظاهرات في يونيو/حزيران 2013.

وحسب المعلومات الرسمية المتاحة عن القاعدة، فقد بُنيت على مساحة تبلغ 2650 فدانا، قرب بلدة النجيلة الكائنة على بعد 70 كيلومترًا غرب مرسى مطروح.

وتضم القاعدة أكثر من 70 وحدة بحرية و47 قطعة بحرية، و7 ميادين للتدريب ورصيف حربي، مع أرصفة تجارية ستستخدم في تصدير المنتجات وتزويد السفن المارة بالوقود.