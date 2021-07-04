الخارجية المصرية توضح سبب وفاة 4 مصريين في قبرص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، الأحد، وفاة 4 مواطنين مصريين في قبرص، بسبب حرائق الغابات في جزيرة قبرص بالبحر المتوسط.

وقالت الخارجية المصرية: "اتصالًا باندلاع حرائق هائلة في بعض القرى القبرصية أمس ٣ يوليو الجاري، والتي مازالت بعضها مندلعة حتى الآن، علمت السفارة المصرية في نيقوسيا من الجهات القبرصية المعنية بوفاة ٤ مواطنين مصريين، كانوا يعملون في قبرص، نتيجة تلك الحرائق".

وأضافت الخارجية المصرية: "قامت السفارة فور تلقيها تلك المعلومات، بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، كما انتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة".

وتابعت الخارجية المصرية بأنه "يجرى في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته تمهيدًا لإنهاء كافة الإجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن"، موجهة "خالص التعازي والمواساة" لأسر المتوفين.

وكانت وزارة الخارجية القبرصية قد أعلنت أن 4 من بين ضحايا حرائق الغابات التي تجتاح الجزيرة يحملون الجنسية المصرية، ووجهت التعازي لأسر الضحايا والحكومة المصرية.