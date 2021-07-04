بعد تحسن العلاقات.. قطر تشارك بافتتاح قاعدة "3 يوليو البحرية" في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شاركت قطر بافتتاح قاعدة "3 يوليو البحرية" في العاصمة المصرية، القاهرة، السبت، وذلك بعد تطبيع العلاقات بين البلدين إثر المصالحة التي أنهت مقاطعة دامت أكثر من ثلاثة أعوام فرضتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين على الدوحة.

ومثل قطر في حفل تدشين القاعدة قائد القوات البحرية الأميرية في قطر، اللواء ركن عبدالله بن حسن السليطي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وكان قد افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القاعدة بحضور ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وشهدت العلافات بين القاهرة والدوحة تحسنا بعد توقيع الطرفين على "بيان العُلا" الذي وضع أسس المصالحة بين الدول الأربع وقطر.