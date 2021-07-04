السعودية تعلن عن غرامة مالية على من يحاول التسلل لمناطق الحج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، عن فرض غرامة مالية على من يحاول الوصول إلى مناطق الحج دون تصريح، وذلك اعتبارًا من 5 يوليو/ تموز الجاري وحتى 23 يوليو.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، في بيان، إنه "سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولًا الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف المصدر أن الغرامة المالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي (2666 دولارًا أمريكيًا)، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة، وذلك بدءًا من تاريخ 25 ذي القعدة 1442 هجرية (5 يوليو)، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة (23 يوليو).

وأكدت الداخلية السعودية أن ذلك القرار يأتي "بناء على الأحكام والعقـوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهــة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة للحد من تفشي الوباء خلال موسم حج هذا العام".

وحثت الداخلية السعودية المواطنين والمقيمين كافة على الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدة في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطـرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.