"إكسبو 2020" أول معرض عالمي منذ القرن العشرين يضم جناحًا خاصًا بالنساء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع توجه جميع أنظار العالم نحو دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى مارس / آذار لمتابعة فعاليات إكسبو 2020 دبي، تستعد شبكة CNN العالمية للمشاركة في الحدث العالمي وتقديم تغطية فريدة للجماهير بصفتها شريك البث الرسمي لإكسبو 2020 دبي. كما ستحظى بحضور بارز في أول إكسبو دولي يُنظم في بلد عربي.

وتم توقيع اتفاقية شراكة بين الجهتين ممثلة بريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمديرة العامة لمكتب إكسبو 2020 دبي، وراني رعد، رئيس CNN للعمليات التجارية العالمية، ما يتيح للشبكة وصولًا فريدًا إلى جميع نواحي إكسبو 2020 دبي والاستفادة من المواقع التي يمكن من خلالها بث أجواء الحدث والتفاعل مع الزوار والمشاركين ونقل ذلك للعالم أجمع.

وبصفتها شريك البث الرسمي، تخطط CNN لبث برامج مباشرة من قلب الحدث، بما في ذلك برامجها الرئيسية (Connect the World, Quest Means Business, CNN Talk). كما ستعمل الشبكة أيضًا على إعداد برامج خاصة تغطي مجالات مثل قضايا البيئة والابتكار إلى جانب الركائز الأخرى لأجندة إكسبو 2020 دبي عبر جميع منصاتها بما في ذلك موقع CNN بالعربية.

ويأتي ذلك استكمالا لسلسلة "الطريق إلى إكسبو" (Road to Expo) والمبادرات الرقمية المميزة الأخرى التي قدمتها الشبكة في وقت سابق، حيث سيتم بثها عالميًا عبر قناتها التلفزيونية والمنصات الرقمية والاجتماعية إلى مئات الملايين من الأشخاص عبر قناة CNN وشبكتها الواسعة من المذيعين والمحطات المتعاونة معها.

وتخطط CNN لتنظيم أنشطة مباشرة وتفاعلية عبر شبكاتها وعلى أرض الحدث لإشراك وإلهام جماهير إكسبو 2020 دبي.

ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمديرة العامة لمكتب إكسبو 2020 دبي

وفي هذا الصدد، قالت الهاشمي: "بعد أقل من 100 يوم، ستتجه كل الأنظار إلى إكسبو 2020 دبي حيث نفتح أبوابنا للترحيب بالعالم، في لحظة تاريخية فارقة لدبي والإمارات، ويزيد تميزها أن تنظيم هذا الحدث العالمي يتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت الهاشمي: "سيكون إكسبو 2020 دبي حدثًا استثنائيًا بما يتضمنه من ابتكارات، وتجارب ملهمة، وفعاليات ترفيهية مذهلة، ونشاطات ثقافية، يقدمها أكثر من 200 مشارك على مدار 6 أشهر حافلة".

وأوضحت: "بينما نعمل على دعوة الجميع للمشاركة معنا لنصنع عالمًا جديدًا، فإن لشركائنا الإعلاميين دورًا حيويًا في إيصال رسالتنا المتمثلة في ضرورة مواجهة التحديات وتحفيز الجيل القادم لإطلاق العنان للإبداعات التي من شأنها أن تنير الطريق لخمسين عامًا قادمة حافلة بالتطور والازدهار".

وأشارت الهاشمي إلى أنه "في الوقت الذي يواجه فيه عالمنا تحديات معقدة، يأتي إكسبو 2020 ليجمعنا معًا لنحتفي بإنسانيتنا وبقوة الروابط التي تجمعنا، ولنتطلع معًا بأملٍ وتفاؤل إلى المستقبل".

راني رعد، رئيس CNN للعمليات التجارية العالمية

ومن جهته، قال رعد "لا يمكن لإكسبو 2020 دبي الانعقاد في موعد أكثر أهمية من الآن، وبصفتنا شريك البث الرسمي نتطلع في CNN للعب دور محوري في إنجاحه".

وأضاف: "مع عودة النشاطات العالمية بعد الأشهر الثمانية عشر الماضية، فمن المؤكد أن الطريقة التي سنتواصل بها آخذة في التغير. لذا ستوظف CNN مهاراتها العالمية الحائزة على عدة جوائز في سرد الخبر لمنح الملايين من جماهيرها في أكثر من 200 دولة وعبر مختلف منصاتها الإعلامية نظرة ثاقبة من قلب المعرض".

وأوضح رعد أنها "فرصة فريدة للعالم بالتطلع إلى دبي لاستقاء الإلهام والمعرفة، والمضي قُدمًا نحو إعادة بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة. ونحن في CNN متحمسون لدعم هذه الجهود ونقل قصة نجاح غير مسبوقة".

وتتمتع CNN بحضور طويل الأمد في دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ إطلاقها موقع CNN بالعربية في دبي عام 2002، ثم افتتاح مكتبها في أبوظبي عام 2009، والذي أصبح أحد المراكز العالمية الرئيسية للشبكة ومقر برنامجها العالمي الرئيسي "Connect the World".