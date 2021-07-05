ضاحي خلفان: هذا زمن المصالح المادية لا الأخوة والصداقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تحدث نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، عن المصالح الشخصية مشيرا إلى أن هذا زمن المصالح المادية وليس زمن الأخوة والصداقة.

وقال خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أعود إلى اهمية المصلحة الشخصية في زمن المصالحة الشخصية...واقول اننا حينما نتكلم عن المصالح الشخصية لا يعني ذلك خروجا على الصالح العام...يمكن ان تفضل مصلحتك الشخصية على آخر منافس لك في البحث عن مصلحة"، حسب قوله.

أعود إلى اهمية المصلحة الشخصية في زمن المصالحة الشخصية...واقول اننا حينما نتكلم عن المصالح الشخصية لا يعني ذلك خروجا على الصالح العام...يمكن ان تفضل مصلحتك الشخصية على آخر منافس لك في البحث عن مصلحة

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي في تغريدة لاحقة قائلا: " هذا زمن لا يعرف الصداقة او الأخوة...انه زمن المصالح المادية"، على حد تعبيره.

هذا زمن لا يعرف الصداقة او الأخوة...انه زمن المصالح المادية.

وكان قد أبرز خلفان على مدار اليومين الماضيين الإجراءات الصحية التي تتخذها الإمارات لمواجهة جائحة كورونا بالإضافة إلى إبراز تأثير ازدياد المستثمرين على اقتصاد إمارة دبي.