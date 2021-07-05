أبي أحمد مدافعًا عن سد "النهضة": مصر والسودان قد تحصلان على مياه أكثر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دافع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، الاثنين، عن مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي وضع بلاده في خلافات متصاعدة مع مصر والسودان، داعيًا دول العالم إلى الاعتراف بـ"النية الحقيقية" لبناء سد النهضة.

وقال أبي أحمد، خلال رده على أسئلة طرحها أعضاء مجلس النواب، إنه "يجب إدراك أن إثيوبيا ليس لديها نية لإيذاء الآخرين سوى تلبية احتياجاتها من الطاقة، مضيفًا: "الشيء الوحيد الذي تريده إثيوبيا هو تلبية طلب البلاد على الكهرباء دون تشكيل تهديد على دول المصب".

وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي بالقول إن مصلحة بلاده "هي فقط تلبية طلب البلاد على الكهرباء، وتقليل مخاوف السودان ومصر، وتحقيق السلام الدائم والازدهار لمنطقتنا"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

وتحدث أبي أحمد عن الفائدة التي قد تعود على مصر والسودان من سد النهضة، وقال إنه "بزراعة مليارات الشتلات في إثيوبيا، يمكن أن تحصل مصر والسودان على مياه أكثر مما تحصل عليه بالفعل".

وأضاف أن "مبادرتنا الخضراء ستساعد على زيادة كمية الأمطار والمياه وكذلك تقليل الفاقد المائي الذي يمكن أن يضمن الأمن المائي لنا وللآخرين في المنطقة". وتابع بالقول: "نريد فقط السلام والازدهار. نحن على استعداد لريادة مسارات جديدة والعمل معًا".